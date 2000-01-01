Мэрайя Кэри спрятала под своим платьем полуголых мужчин
Популярна певица Мэрайя Кэри впервые за десять лет выступила на сцене American Music Awards, представив свою новую песню With You, сообщает в субботу, 13 октября портал Globalnews.ca.
По данным издания, 48-летняя исполнительница, которая сильно похудела, удивила гостей мероприятия своими концертными нарядами. Так, Кэри появилась на сцене в облегающем полупрозрачном платье черного цвета.
Однако внимание поклонников исполнительницы больше привлекло то, что под подолом платья скрывались полуобнаженные танцоры.
Отмечается, что артистка стояла на сцене без движения из-за плотно обтягивающего все тело наряда. Вместо нее все танцы исполняли полуобнаженные танцоры.
Несмотря на негативные комментарии, номер певицы стал одним из самых обсуждаемых выступлений AMA 2018 в сети.