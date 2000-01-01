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Мэрайя Кэри спрятала под своим платьем полуголых мужчин | Фото:14.10 00:28   MIGnews.com

Мэрайя Кэри спрятала под своим платьем полуголых мужчин

Популярна певица Мэрайя Кэри впервые за десять лет выступила на сцене American Music Awards, представив свою новую песню With You, сообщает в субботу, 13 октября портал Globalnews.ca.

По данным издания, 48-летняя исполнительница, которая сильно похудела, удивила гостей мероприятия своими концертными нарядами. Так, Кэри появилась на сцене в облегающем полупрозрачном платье черного цвета.

Однако внимание поклонников исполнительницы больше привлекло то, что под подолом платья скрывались полуобнаженные танцоры.

Отмечается, что артистка стояла на сцене без движения из-за плотно обтягивающего все тело наряда. Вместо нее все танцы исполняли полуобнаженные танцоры.

Несмотря на негативные комментарии, номер певицы стал одним из самых обсуждаемых выступлений AMA 2018 в сети.




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