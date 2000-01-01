14.09 07:37 MIGnews.com

Киркоров "влетел" на 650 тысяч евро

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Латвийский банк ABLV подал в суд на российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова.Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Таганского районного суда Юлию Сухинину."Основной долг — 651 тысяча евро. Далее идут штрафы, неустойка, проценты. Итоговая сумма будет уточняться. Сейчас идет подготовка дела к судебному разбирательству", – рассказала она.В свою очередь, адвокат российского "поп-короля" Александр Добровинский попытался оправдать своего клиента, утверждая, что ABLV закрылся 1,5 года назад."Филипп — яркая фигура, вот и присылают какую-то чушь. Будем разбираться", — пообещал он. Слушание по делу Киркорова назначено на 1 октября.