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Киркоров `влетел` на 650 тысяч евро | Фото:14.09 07:37   MIGnews.com

Киркоров "влетел" на 650 тысяч евро

Латвийский банк ABLV подал в суд на российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Таганского районного суда Юлию Сухинину.

"Основной долг — 651 тысяча евро. Далее идут штрафы, неустойка, проценты. Итоговая сумма будет уточняться. Сейчас идет подготовка дела к судебному разбирательству", – рассказала она.

В свою очередь, адвокат российского "поп-короля" Александр Добровинский попытался оправдать своего клиента, утверждая, что ABLV закрылся 1,5 года назад.

"Филипп — яркая фигура, вот и присылают какую-то чушь. Будем разбираться", — пообещал он. Слушание по делу Киркорова назначено на 1 октября.


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