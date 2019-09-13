13.09 20:28 MIGnews.com
Свадьба Собчак и Богомолова: видео из "эпицентра"
Вечером, 13 сентября, состоялась пышная вечеринка по случаю свадьбы Ксении Собчак
и Константина Богомолова.
Telegram-канал LIFE SHOT поделился видео торжественного момента.
Уточняется, что новобрачные в карете под крики "Горько" въехали в ворота Музея Москвы на праздничный банкет. Позже на фоне фейерверков Собчак и Богомолов торжественно поцеловались под крики "Горько".
После того, как влюбленные заключили брак в Грибоедовском загсе Москвы, они возложили цветы
к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве и отправились венчаться.
Когда церемония была завершена, молодожены пригласили 300 друзей и родственников на свадебное торжество.
Свадьба Собчак и Богомолова стала самой обсуждаемой темой в сети 13 сентября. Одним из поводов послужил катафалк, который молодожены использовали
для передвижения.
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