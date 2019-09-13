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Свадьба Собчак и Богомолова: видео из `эпицентра` | Фото:13.09 20:28   MIGnews.com

Свадьба Собчак и Богомолова: видео из "эпицентра"

Вечером, 13 сентября, состоялась пышная вечеринка по случаю свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Telegram-канал LIFE SHOT поделился видео торжественного момента.

Уточняется, что новобрачные в карете под крики "Горько" въехали в ворота Музея Москвы на праздничный банкет. Позже на фоне фейерверков Собчак и Богомолов торжественно поцеловались под крики "Горько".


После того, как влюбленные заключили брак в Грибоедовском загсе Москвы, они возложили цветы к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве и отправились венчаться.

Когда церемония была завершена, молодожены пригласили 300 друзей и родственников на свадебное торжество.



Свадьба Собчак и Богомолова стала самой обсуждаемой темой в сети 13 сентября. Одним из поводов послужил катафалк, который молодожены использовали для передвижения.


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