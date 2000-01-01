13.09 11:10 MIGnews.com

DIVA в Израиле – Ани Лорак вдохновляет женщин мира!

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В 2018 году Ани Лорак презентовала поклонникам свое новое шоу DIVA ("Дива"), премьера которого произвела небывалый фурор и с тех пор шоу собирает полные залы и престижные награды. Программу DIVA сравнивают с уровнем подготовки и проведения концертов звезд мирового уровня.Ани Лорак – образец женщины-дивы, женщины, которая сделала себя сама. В шоу DIVA певица рассказывает и свою личную историю, и вдохновляет женщин быть сильными, преодолевать все преграды, выдерживать разные испытания, которые встают на нашем пути, и, словно птица Феникс, каждый раз восставать из пепла, чтобы с честью выйти победительницей своей жизни.Пять вопросов Ани Лорак о шоу DIVA:– Какая философия, какой концепт лег в основу нового шоу DIVA?– Шоу Diva – это такой способ сказать всем женщинам мира о том, что они сами все могут. Шоу Diva мотивирует женщин, после чего они меняют свои жизни, начинают любить себя, в них просыпается то самое женское – «Я тоже богиня! Я тоже так могу!»– Ани, Вы, несомненно, настоящая дива: яркая, сексуальная, самодостаточная. Многие девушки хотят походить на Вас. Какой совет вы им дадите? Дивой рождаются или становятся?– Прежде всего, важно понять, что каждая девушка, каждая женщина, по природе своей, уже Дива, богиня, рожденная украшать этот мир. Каждое утро нужно повторять себе: я – свет, я – любовь. Сила – в полном понимании своего предназначения.– Ваши песни такие чувственные. Как получается передавать все эти эмоции в песнях? Обязательно ли прочувствовать то, о чем Вы поете, в реальной жизни?– Я умею перевоплощаться, ведь я – артист! В моей жизни были и предательство, и боль и разочарование. Поэтому, когда я вижу перед собой текст песни, я не задаю вопрос, как ее спеть, я уже знаю – это называется жизненный опыт. Истории бывают счастливые, а бывают – не очень. Но задача артиста искренне донести каждую их них до слушателей.– Вы понимаете, что, поставив шоу DIVA, "сделали" конкурентов?– Честно говоря, я никогда ни на кого не смотрела. Мы просто сделали шоу мирового уровня. С этим не поспоришь. Создав предыдущее шоу – "Каролина", – мы понимали, что следующим уровнем станет шоу в самом глобальном смысле этого слова. Так и случилось. На сегодняшний день нам удалось собрать самую сильную международную команду и использовать самые последние технические новинки. К слову, один из главных механизмов для шоу – плунжер, мы первыми забрали с производства. Сама Мадонна купила его уже после меня (смеется). Так что, действительно, мы задали очень высокую планку. Не у каждого мирового исполнителя есть такое шоу. Был бы у меня продюсер, он, возможно, запретил бы мне замахиваться на подобное, но, к счастью, я сама занимаюсь своей карьерой. Я не питаю розовых иллюзий относительно времени, которое уйдет на окупаемость. Просто есть тот портрет артиста, который я хотела для самой себя обрисовать. И я это сделала!– Мы уже видели Ани Лорак, сидящую на краю обрыва, парящую над сценой, выходящую из стены – на этот раз тоже удивите?– Конечно! У нас много оборудования, все это прибудет в Израиль, чтобы израильская публика увидела новую программу DIVA именно такой, какой она должна быть, какой задумана. И будут любимые хиты, и новые эксклюзивные премьеры, обязательно живой звук, но главное – общение со зрителями! Мне так не хватало этого, ведь у меня самые лучшие зрители. Я безмерно ценю каждого, кто приходит на мои концерты. Вы делаете меня счастливой!Новая программа отработана до мелочей – перфекционистка Ани Лорак очень требовательна к подготовке своих концертов. Певица утверждает, что впечатляющий успех шоу DIVA – это успех всей команды, работавшей над программой. Прежде, чем поклонники увидят готовый продукт, огромное количество времени, сил и идей уходит на сочинение и подборку музыкальной части шоу, на создание костюмов, на постановку и проработку хореографии, на изматывающие репетиции.Ани требовательна и к себе: ведь ей на сцене приходится одновременно петь и при этом танцевать на высоких каблуках, перемещаться по трехмерным движущимся декорациям. Но Ани не жалеет сил и выкладывается на 200% своих возможностей ради зрительской любви: неспроста бурные овации длятся по полчаса после концерта. А их от нынешнего избалованного слушателя нелегко заслужить.Израильские поклонники творчества Ани Лорак смогут оценить революционную концертную программу воочию – гастроли шоу года DIVA пройдут с 20-го по 22 сентября 2019 года в Беэр-Шеве, Хайфе и Тель-Авиве. В театральных кассах остались считанные билеты: стоит поторопиться с приобретением, как уже сообщали продюсеры, ожидается полный солд-аут.Организаторами израильских концертов Ани Лорак являются Марат Лис и компания "Cruise International".Заказ билетов на веб-сайте www.cruiseinter.com и по телефону 03-6960990.20 сентября, Беэр-Шева, Центр сценических искусств21 сентября, Хаифа, Центр конгрессов22 сентября, Тель-Авив, Гехаль а-Тарбут