DIVA в Израиле – Ани Лорак вдохновляет женщин мира!
В 2018 году Ани Лорак презентовала поклонникам свое новое шоу DIVA ("Дива"), премьера которого произвела небывалый фурор и с тех пор шоу собирает полные залы и престижные награды. Программу DIVA сравнивают с уровнем подготовки и проведения концертов звезд мирового уровня.
Ани Лорак – образец женщины-дивы, женщины, которая сделала себя сама. В шоу DIVA певица рассказывает и свою личную историю, и вдохновляет женщин быть сильными, преодолевать все преграды, выдерживать разные испытания, которые встают на нашем пути, и, словно птица Феникс, каждый раз восставать из пепла, чтобы с честью выйти победительницей своей жизни.
Пять вопросов Ани Лорак о шоу DIVA:
– Какая философия, какой концепт лег в основу нового шоу DIVA?
– Шоу Diva – это такой способ сказать всем женщинам мира о том, что они сами все могут. Шоу Diva мотивирует женщин, после чего они меняют свои жизни, начинают любить себя, в них просыпается то самое женское – «Я тоже богиня! Я тоже так могу!»
– Ани, Вы, несомненно, настоящая дива: яркая, сексуальная, самодостаточная. Многие девушки хотят походить на Вас. Какой совет вы им дадите? Дивой рождаются или становятся?
– Прежде всего, важно понять, что каждая девушка, каждая женщина, по природе своей, уже Дива, богиня, рожденная украшать этот мир. Каждое утро нужно повторять себе: я – свет, я – любовь. Сила – в полном понимании своего предназначения.
– Ваши песни такие чувственные. Как получается передавать все эти эмоции в песнях? Обязательно ли прочувствовать то, о чем Вы поете, в реальной жизни?
– Я умею перевоплощаться, ведь я – артист! В моей жизни были и предательство, и боль и разочарование. Поэтому, когда я вижу перед собой текст песни, я не задаю вопрос, как ее спеть, я уже знаю – это называется жизненный опыт. Истории бывают счастливые, а бывают – не очень. Но задача артиста искренне донести каждую их них до слушателей.
– Вы понимаете, что, поставив шоу DIVA, "сделали" конкурентов?
– Честно говоря, я никогда ни на кого не смотрела. Мы просто сделали шоу мирового уровня. С этим не поспоришь. Создав предыдущее шоу – "Каролина", – мы понимали, что следующим уровнем станет шоу в самом глобальном смысле этого слова. Так и случилось. На сегодняшний день нам удалось собрать самую сильную международную команду и использовать самые последние технические новинки. К слову, один из главных механизмов для шоу – плунжер, мы первыми забрали с производства. Сама Мадонна купила его уже после меня (смеется). Так что, действительно, мы задали очень высокую планку. Не у каждого мирового исполнителя есть такое шоу. Был бы у меня продюсер, он, возможно, запретил бы мне замахиваться на подобное, но, к счастью, я сама занимаюсь своей карьерой. Я не питаю розовых иллюзий относительно времени, которое уйдет на окупаемость. Просто есть тот портрет артиста, который я хотела для самой себя обрисовать. И я это сделала!
– Мы уже видели Ани Лорак, сидящую на краю обрыва, парящую над сценой, выходящую из стены – на этот раз тоже удивите?
– Конечно! У нас много оборудования, все это прибудет в Израиль, чтобы израильская публика увидела новую программу DIVA именно такой, какой она должна быть, какой задумана. И будут любимые хиты, и новые эксклюзивные премьеры, обязательно живой звук, но главное – общение со зрителями! Мне так не хватало этого, ведь у меня самые лучшие зрители. Я безмерно ценю каждого, кто приходит на мои концерты. Вы делаете меня счастливой!
Новая программа отработана до мелочей – перфекционистка Ани Лорак очень требовательна к подготовке своих концертов. Певица утверждает, что впечатляющий успех шоу DIVA – это успех всей команды, работавшей над программой. Прежде, чем поклонники увидят готовый продукт, огромное количество времени, сил и идей уходит на сочинение и подборку музыкальной части шоу, на создание костюмов, на постановку и проработку хореографии, на изматывающие репетиции.
Ани требовательна и к себе: ведь ей на сцене приходится одновременно петь и при этом танцевать на высоких каблуках, перемещаться по трехмерным движущимся декорациям. Но Ани не жалеет сил и выкладывается на 200% своих возможностей ради зрительской любви: неспроста бурные овации длятся по полчаса после концерта. А их от нынешнего избалованного слушателя нелегко заслужить.
Израильские поклонники творчества Ани Лорак смогут оценить революционную концертную программу воочию – гастроли шоу года DIVA пройдут с 20-го по 22 сентября 2019 года в Беэр-Шеве, Хайфе и Тель-Авиве. В театральных кассах остались считанные билеты: стоит поторопиться с приобретением, как уже сообщали продюсеры, ожидается полный солд-аут.
Организаторами израильских концертов Ани Лорак являются Марат Лис и компания "Cruise International".
Заказ билетов на веб-сайте www.cruiseinter.com и по телефону 03-6960990.
20 сентября, Беэр-Шева, Центр сценических искусств
21 сентября, Хаифа, Центр конгрессов
22 сентября, Тель-Авив, Гехаль а-Тарбут