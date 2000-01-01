13.07 19:23 MIGnews.com

Владельцы собак в Эльаде должны предстать перед судом

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Более десятка раввинов из израильского города Эльад, недалеко от Тель-Авива, издали указ, объявляющий всех собак "плохими". Также они предупредили всех владельцев собак, что их питомцы могут навлечь на них проклятье.Указ, датированный 14 июня, содержит подписи всех сефардских раввинов в Эльаде, городе с населением около 46 000 человек, где большинство населения ультраортодоксально. Главный раввин города Мордехай Малка также подписал указ, сообщает новостной сайт bhol.В указе говорится, что люди, которые держат собак для медицинских нужд, должны предстать перед местным раввинским судом, чтобы он мог вынести решение по их делу.Главный православный раввин Северного муниципалитета Мисгава в 2002 году постановил, что содержание сторожевых собак разрешено, а также собак-поводырей и тех, которые содержатся "для развития эмоций человека."