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Владельцы собак в Эльаде должны предстать перед судом | Фото: AFP13.07 19:23   MIGnews.com

Владельцы собак в Эльаде должны предстать перед судом

Более десятка раввинов из израильского города Эльад, недалеко от Тель-Авива, издали указ, объявляющий всех собак "плохими". Также они предупредили всех владельцев собак, что их питомцы могут навлечь на них проклятье.

Указ, датированный 14 июня, содержит подписи всех сефардских раввинов в Эльаде, городе с населением около 46 000 человек, где большинство населения ультраортодоксально. Главный раввин города Мордехай Малка также подписал указ, сообщает новостной сайт bhol.

В указе говорится, что люди, которые держат собак для медицинских нужд, должны предстать перед местным раввинским судом, чтобы он мог вынести решение по их делу.

Главный православный раввин Северного муниципалитета Мисгава в 2002 году постановил, что содержание сторожевых собак разрешено, а также собак-поводырей и тех, которые содержатся "для развития эмоций человека."


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