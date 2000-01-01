Владельцы собак в Эльаде должны предстать перед судом
Более десятка раввинов из израильского города Эльад, недалеко от Тель-Авива, издали указ, объявляющий всех собак "плохими". Также они предупредили всех владельцев собак, что их питомцы могут навлечь на них проклятье.
Указ, датированный 14 июня, содержит подписи всех сефардских раввинов в Эльаде, городе с населением около 46 000 человек, где большинство населения ультраортодоксально. Главный раввин города Мордехай Малка также подписал указ, сообщает новостной сайт bhol.
В указе говорится, что люди, которые держат собак для медицинских нужд, должны предстать перед местным раввинским судом, чтобы он мог вынести решение по их делу.
Главный православный раввин Северного муниципалитета Мисгава в 2002 году постановил, что содержание сторожевых собак разрешено, а также собак-поводырей и тех, которые содержатся "для развития эмоций человека."