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Конец! Нет больше Ефремова: артист извинился после ДТП | Фото:13.06 08:25   MIGnews.com

Конец! Нет больше Ефремова: артист извинился после ДТП

Актер Михаил Ефремов, спровоцировавший в нетрезвом состоянии смертельное ДТП в центре Москвы, попросил прощения у семьи погибшего водителя Сергея Захарова.

Соответствующую запись артист опубликована на YouTube-канале "Гражданин поэт".

"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. Надеюсь они поймут, что это не попытка откупиться, а попытка искупить", — сказал Ефремов.



Актер добавил, что не собирается привлекать свои связи, чтобы "отмазаться" и избежать ответственности, поскольку вся страна видела, что именно произошло.

"Да и сам я видел, когда проспался и отошел от стресса. Хорошо, что мама моя не видела. Все! Нет уже больше никакого Ефремова! Предал я всех! Простите, больше мне сказать нечего", - резюмировал актер.


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