13.06 23:59 MIGnews.com

В России скончался известный актер Сергей Масленников

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В России скончался известный театральный актер Сергей Масленников в возрасте 58 лет.Об этом сообщил художественный руководитель театра Михаил Смирнов, передают российские СМИ."Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта", — сказал он.Другие подробности смерти не сообщаются, кроме того, что актер скончался в пятницу, 12 июня.Сергей Масленников известен как театральный актер, работавший в России и Германии. В 1988 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1990-е уехал в Германию, где успешно продолжил творческую деятельность.