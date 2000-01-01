В России скончался известный актер Сергей Масленников
В России скончался известный театральный актер Сергей Масленников в возрасте 58 лет.
Об этом сообщил художественный руководитель театра Михаил Смирнов, передают российские СМИ.
"Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта", — сказал он.
Другие подробности смерти не сообщаются, кроме того, что актер скончался в пятницу, 12 июня.
Сергей Масленников известен как театральный актер, работавший в России и Германии. В 1988 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1990-е уехал в Германию, где успешно продолжил творческую деятельность.