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В России скончался известный актер Сергей Масленников | Фото:13.06 23:59   MIGnews.com

В России скончался известный актер Сергей Масленников

В России скончался известный театральный актер Сергей Масленников в возрасте 58 лет.

Об этом сообщил художественный руководитель театра Михаил Смирнов, передают российские СМИ.

"Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта", — сказал он.

Другие подробности смерти не сообщаются, кроме того, что актер скончался в пятницу, 12 июня.

Сергей Масленников известен как театральный актер, работавший в России и Германии. В 1988 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1990-е уехал в Германию, где успешно продолжил творческую деятельность.


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