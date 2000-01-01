Сделанный для Джеймса Бонда Aston Martin уйдет с молотка
Aston Martin DB5 1965 года, оснащенный специальными гаджетами для Джеймса Бонда, такими как шины, автоматы и пуленепробиваемый щит, будет выставлен на аукцион в августе, объявил аукционный дом Sotheby's в Лондоне в среду.
Таким образом, британский автопроизводитель Aston Martin решил отметить выпуск последнего культового фильма про Джеймса Бонда.
Как известно, машина была создана специально для участия в съемках фильма "007: Спектр".
Автомобиль имеет классическую отделку серебристо-березовой краской и салон из черной кожи, а в прошлом году подвергся комплексной реставрации. Предполагается, что он будет стоить от 620 000 до 680 000 фунтов стерлингов (от 800 000 до 880 000 долларов США).
Аукцион состоится 15 августа в Монтерее, штат Калифорния.
Как известно, впервые спорткар появился в третьем фильме о Джеймсе Бонде - "Голдфингер", в 1964 году, а затем снялся еще в шести лентах, в том числе, в "Шаровой молнии" (1965), "Золотом глазе" (1995) и "Казино Рояль" (2006).