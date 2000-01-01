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В Лодзи прошел еврейский Фестиваль спокойствия | Фото:13.06 15:26   MIGnews.com

В Лодзи прошел еврейский Фестиваль спокойствия

Город Лодзь, когда-то крупный еврейский центр в Польше, провел свой первый за последние десятилетия еврейский фестиваль, пишет The Times of Israel.

Сотни людей посетили Фестиваль спокойствия на прошлой неделе во время еврейского праздника Шавуот. Как и на других аналогичных мероприятиях в Кракове, Варшаве, Будапеште и других городах по всей Центральной и Восточной Европе, на фестивале в Лодзи были представлены фильмы, занятия по изучению Торы, семинары по каллиграфии и кулинарии, а также концерт.

Лодзь, находящаяся примерно в 80 милях от Варшавы, исторически является родиной одной из самых ярких еврейских общин страны и одним из крупнейших гетто во время Холокоста.

По данным Музея Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме, почти все 164 000 жителей гетто были убиты во время Холокоста, вместе с 90% еврейского населения Польши, которое до Второй мировой войны составляло 3 миллиона человек.


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