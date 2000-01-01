В Лодзи прошел еврейский Фестиваль спокойствия

Город Лодзь, когда-то крупный еврейский центр в Польше, провел свой первый за последние десятилетия еврейский фестиваль, пишет The Times of Israel.
Сотни людей посетили Фестиваль спокойствия на прошлой неделе во время еврейского праздника Шавуот. Как и на других аналогичных мероприятиях в Кракове, Варшаве, Будапеште и других городах по всей Центральной и Восточной Европе, на фестивале в Лодзи были представлены фильмы, занятия по изучению Торы, семинары по каллиграфии и кулинарии, а также концерт.
Лодзь, находящаяся примерно в 80 милях от Варшавы, исторически является родиной одной из самых ярких еврейских общин страны и одним из крупнейших гетто во время Холокоста.
По данным Музея Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме, почти все 164 000 жителей гетто были убиты во время Холокоста, вместе с 90% еврейского населения Польши, которое до Второй мировой войны составляло 3 миллиона человек.