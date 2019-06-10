14.06 03:19 MIGnews.com
Музыкант популярной рок-группы решил стать полицейским
Бывший барабанщик известной рок-группы Five Finger Death Punch Джереми Спенсер на днях официально стал офицером запаса полицейского участка Рокпорт в Индиане.
Об этом в четверг, 13 июня, пишет Louder
.
Как известно, Джереми ушел из музыкального коллектива еще в декабре прошлого года. Решение покинуть группу исполнитель принял из-за проблем со здоровьем и невозможности переносить физические нагрузки.
Кроме того, ему еще предстоит операция на позвоночнике.
Сам музыкант говорит, что для него это стало возвращением домой, поскольку все его детство прошло в соседнем округе Уорик.
"Недавно я был приведен к присяге в качестве офицера запаса полиции Рокпорта мэром города Гей Энн Харни", – написал музыкант в Instagram, приложив к своему посту первое фото в форме полицейского.
"Я по-прежнему – житель Лас-Вегаса, но для меня большая честь вернуться в этот район, где я смогу служить в качестве офицера и помогать моим братьям", – добавил Спенсер.
Поделиться
Все по теме
Комментарии