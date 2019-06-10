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Музыкант популярной рок-группы решил стать полицейским | Фото:14.06 03:19   MIGnews.com

Музыкант популярной рок-группы решил стать полицейским

Бывший барабанщик известной рок-группы Five Finger Death Punch Джереми Спенсер на днях официально стал офицером запаса полицейского участка Рокпорт в Индиане.

Об этом в четверг, 13 июня, пишет Louder.

Как известно, Джереми ушел из музыкального коллектива еще в декабре прошлого года. Решение покинуть группу исполнитель принял из-за проблем со здоровьем и невозможности переносить физические нагрузки.

Кроме того, ему еще предстоит операция на позвоночнике.

Сам музыкант говорит, что для него это стало возвращением домой, поскольку все его детство прошло в соседнем округе Уорик.

"Недавно я был приведен к присяге в качестве офицера запаса полиции Рокпорта мэром города Гей Энн Харни", – написал музыкант в Instagram, приложив к своему посту первое фото в форме полицейского.

"Я по-прежнему – житель Лас-Вегаса, но для меня большая честь вернуться в этот район, где я смогу служить в качестве офицера и помогать моим братьям", – добавил Спенсер.



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