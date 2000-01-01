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flickr 14.06 04:27   MIGnews.com

Ученые: мороженое помогает забеременеть

Женщины, которые употребляют обезжиренные молочные продукты, такие как обезжиренное молоко и мороженое, почти в два раза чаще страдают от проблем со способностью к оплодотворению, которая связана с менструальным циклом, как пишет ladyportal.info.

Ученые обнаружили, что по сравнению с теми женщинами, которые едят мороженое реже одного раза в неделю, те, кто ест мороженое по крайней мере два раза в неделю, на 40% реже испытывают трудности с зачатием из-за проблем, связанных с менструальным циклом.

Возможно, женщинам, которые мечтают о ребенке, стоит пересмотреть питание и включить в рацион молочные продукты с нормальной или повышенной жирностью, например, заменить обезжиренное молоко в своем рационе на цельное, а вместо йогурта есть мороженое.

Причины большинства проблем с овуляцией, ведущих к бесплодию, известных также как женское ановуляционное бесплодие, пока неизвестны. Однако они часто бывают связаны с нарушениями режима питания, гормональным дисбалансом, избыточными физическими упражнениями, дисфункцией щитовидной железы и устойчивостью к инсулину.
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