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Алкоголь оказывает благотворное влияние на организм | Фото: Thinkstock14.06 05:33   MIGnews.com

Алкоголь оказывает благотворное влияние на организм

Ученые из Японии заявляют, что небольшое количество алкоголя полезно для нашего здоровья, чем полный отказ от спиртного.

Ученые из Японии получили еще одно подтверждение того, что алкоголь, если им не злоупотреблять, оказывает благотворное влияние на организм. Алкоголь является основной причиной развития печеночной недостаточности, однако небольшие его количества (пара бокалов вина или бокал пива) помогают предотвратить жировой гепатоз. Частое употребление спиртного в малых дозах снижает риск развития этой проблемы, которая угрожает многими заболеваниями, на 60%. Ученые подчеркивают, что эффект является наиболее максимальным, если пить понемногу и часто, вместо того, чтобы не пить совсем, или понемногу, но редко.

"Наши наблюдения показывают, что употребление алкоголя защищает мужчин от развития жировой дистрофии печени. Злоупотребление спиртным, наоборот, приводит к циррозу и других серьезных заболеваний печени", - отмечают исследователи в своем докладе.

Предыдущие исследования уже подтверждали, что алкоголь в больших количествах способствует развитию воспаления в клетках печени, однако небольшие дозы снижают уровень воспаления. Одной из самых распространенных причин жирового гепатоза считается ожирение, и поэтому врачи рекомендуют в первую очередь придерживаться здорового образа жизни, чтобы защитить себя от этого заболевания.
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