13.06 22:42 MIGnews.com

Парочка занялась сексом на борту самолета Манчестер-Ибица

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Во время рейса из Манчестера в Ибицу пара занялась сексом на глазах у пассажиров. Инцидент произошел на борту авиалайнера ирландской авиакомпании Ryanair, один из пассажиров которого снял все на видео. Его героями стали Шон Эдмондсон и неизвестная блондинка. До посадки они даже не были знакомы."Видно было, как девушка сняла шорты, и он стянул свои штаны. Она начала ездить на нем. Я должен был вынуть свой телефон. Я никогда не видел ничего подобного", – комментирует произошедшее 21-летний Киран Уильямс из Престона.По его словам, экипаж не вмешивался довольно долгое время: "Примерно через двадцать минут после того, как это произошло, кто-то жаловался на это. Но экипаж не сделал ничего".Эдмондсон работает су-шефом в ресторане Lyth Valley Country Inn, принадлежащем его семье.Парень известен как "бабник", несмотря на то, чтобы помолвлен с Дженной Росс. Девушке 25, она уроженка Канады. Пара вместе уже 6 лет и, пообщавшись с их друзьями, издание пишет, что его невеста видела эти кадры и не в себе от ярости."Мы рассматриваем этот вопрос. Мы не будем терпеть неподобающее поведение в любое время, и любые пассажиры, которые, как представляется, ведут себя неприемлемо, могут понести за это ответственность", - заявили после случившегося в Ryanair.