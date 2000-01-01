Австралиец за свою жизнь cпac жизнь 2,4 млн дeтeй

По словам Джемма Фалькенмир из Службы крови Красного Креста Австралии, в Австралии до 1967 года тысячи младенцев умирали каждый год, врачи не знали, почему, и "это было ужасно".
"У женщин были многочисленные выкидыши, а дети рождались с повреждением головного мозга", - уточнила она.
Как выяснилось, у младенцев было гемолитическое заболевание новорожденного, или HDN.
Подобное состояние чаще всего возникает, когда женщина с резус-отрицательным типом крови беременна ребенком с резус-положительной кровью, а несовместимость заставляет тело матери отвергать эритроциты плода.
Медики объяснили, что предотвратить это может благодаря переливанию плазмы с антителами.
Донором этих редких антител оказался Джеймс Харрисон.
В результате австралийские врачи создали на основе плазмы мужчины вакцину, предотвращающую иммунологический конфликт матери и плода.
Отметим, что первая доза была дана беременной женщине в госпитале Королевского принца Альфреда в 1967 году.