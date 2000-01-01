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Австралиец за свою жизнь cпac жизнь 2,4 млн дeтeй | Фото:14.05 02:27   MIGnews.com

Австралиец за свою жизнь cпac жизнь 2,4 млн дeтeй

Австралиец cдaвaл кpoвь кaждую нeдeлю в тeчeниe 60 лeт и cпac жизнь 2,4 млн дeтeй, за что его называют "человеком с золотой рукой".

Об этом в воскресенье, 13 мая сообщает The Washington Post.

По данным издания, Джеймс Харрисон пожертвовал столько донорской крови, что ее хватило на спасение жизни 2,4 миллионов детей.

Когда Джеймсу было 14 лет, он пережил серьезную операцию на грудной клетке, в ходе которой ему понабилось много литров крови.

Врачи удалили одно из легких в процедуре, которая заняла несколько часов. Харрисон остался жив, во многом благодаря большому количеству перелитой крови, от доноров - более 13 единиц.

Осознав, что неизвестные люди помогли ему выжить, изменил жизнь Харрисона. С 18 лет он получил право стать донором - и регулярно начал отдавать свою кровь другим.


По словам Джемма Фалькенмир из Службы крови Красного Креста Австралии, в Австралии до 1967 года тысячи младенцев умирали каждый год, врачи не знали, почему, и "это было ужасно".

"У женщин были многочисленные выкидыши, а дети рождались с повреждением головного мозга", - уточнила она.

Как выяснилось, у младенцев было гемолитическое заболевание новорожденного, или HDN.

Подобное состояние чаще всего возникает, когда женщина с резус-отрицательным типом крови беременна ребенком с резус-положительной кровью, а несовместимость заставляет тело матери отвергать эритроциты плода.

Медики объяснили, что предотвратить это может благодаря переливанию плазмы с антителами.

Донором этих редких антител оказался Джеймс Харрисон.

В результате австралийские врачи создали на основе плазмы мужчины вакцину, предотвращающую иммунологический конфликт матери и плода.

Отметим, что первая доза была дана беременной женщине в госпитале Королевского принца Альфреда в 1967 году.
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