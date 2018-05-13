Франциск продал свой Lamborghini ради благотворительности

На капоте понтифик оставил свой автограф. В итоге машина превысила стоимость подобных автомобилей в четыре раза.
Отметим, что обычно цена Lamborghini Huracan стартует с 183 тысяч евро.
По данным издания, все средства, которые выручены от продажи машины, пойдут на благотворительность, в том числе на помощь в возвращении в Ирак христианских беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за действий террористической группировки "Исламское государство".
Напомним, 15 ноября 2017 года компания Lamborghini подарила Папе Римскому Франциску автомобиль Lamborghini Нигасап. В будущем, как планировалось, его должны были продать его на аукционе и направить вырученные средства благотворительным организациям.