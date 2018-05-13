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Франциск продал свой Lamborghini ради благотворительности | Фото:14.05 01:39   MIGnews.com

Франциск продал свой Lamborghini ради благотворительности

Папа Римский Франциск продал свой Lamborghini Huracan RWD Coupe на аукционе Sotheby's в Монако за 715 тысяч евро.

Об этом в воскресенье, 13 мая сообщает Motor1, передает Лента.ру.

На капоте понтифик оставил свой автограф. В итоге машина превысила стоимость подобных автомобилей в четыре раза.

Отметим, что обычно цена Lamborghini Huracan стартует с 183 тысяч евро.

По данным издания, все средства, которые выручены от продажи машины, пойдут на благотворительность, в том числе на помощь в возвращении в Ирак христианских беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за действий террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, 15 ноября 2017 года компания Lamborghini подарила Папе Римскому Франциску автомобиль Lamborghini Нигасап. В будущем, как планировалось, его должны были продать его на аукционе и направить вырученные средства благотворительным организациям.
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