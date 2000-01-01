Королева Елизавета дала согласие на свадьбу принца Гарри

"Теперь знайте, что Мы дали согласие на заключение брака между нашим самым любимым внуком, принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом из Уэльса и Рейчел Меган Маркл", - говорится в документе.
Buckingham Palace has released photos of Queen Elizabeth II's elaborate formal consent for Prince Harry's marriage to Meghan Markle -- an intricately hand-written document that sets out the monarch's approval for the unionhttps://t.co/z3tBHBIS0h
Уточняется, что документ скреплен Великой Печатью Великобритании
Согласно закону о престолонаследии, вступившему в Англии в силу в 2013 году, одобрение королевы на брак должны получить все претенденты на трон. Данный документ затрагивает в том числе и шестого по очереди претендента. Принц Гарри в этой очереди был пятым, однако после рождения третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон стал шестым.
19 мая Меган Маркл станет законной супругой принца Гарри. Церемония бракосочетания состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке и соберет всех представителей королевской семьи, звездных друзей пары и их преданных поклонников, которые будут следить за происходящим по телевизору.
Подготовка к этому дню идет полным ходом. Уже составлен детальный план дня, а также продуманы все мелочи, связанные с церемонией.