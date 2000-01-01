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Королева Елизавета дала согласие на свадьбу принца Гарри | Фото:14.05 00:31   MIGnews.com

Королева Елизавета дала согласие на свадьбу принца Гарри

После того, как Меган Маркл и принц Гарри выйдут поженятся, счастливая пара получит письменную надпись, подтверждающую одобрение королевы Елизаветы.

Накануне венчания будущих супругов Букингемский дворец в субботу обнародовал первые изображения документа "Согласие".

Об этом в воскресенье, 13 мая сообщает Reuters.

"Теперь знайте, что Мы дали согласие на заключение брака между нашим самым любимым внуком, принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом из Уэльса и Рейчел Меган Маркл", - говорится в документе.


Уточняется, что документ скреплен Великой Печатью Великобритании

Согласно закону о престолонаследии, вступившему в Англии в силу в 2013 году, одобрение королевы на брак должны получить все претенденты на трон. Данный документ затрагивает в том числе и шестого по очереди претендента. Принц Гарри в этой очереди был пятым, однако после рождения третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон стал шестым.

19 мая Меган Маркл станет законной супругой принца Гарри. Церемония бракосочетания состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке и соберет всех представителей королевской семьи, звездных друзей пары и их преданных поклонников, которые будут следить за происходящим по телевизору.

Подготовка к этому дню идет полным ходом. Уже составлен детальный план дня, а также продуманы все мелочи, связанные с церемонией.
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