На похороны Стивена Хокинга пригласят гостей из будущего
На церемонию погребения праха знаменитого профессора Стивена Хокинга, которая будет проводится в конце этого месяца, смогут прийти люди из будущего, чтобы почтить память физика, занимавшегося проблемой путешествий во времени.
По данным "Би-би-си", тысяча билетов для зрителей мемориальной церемонии в Вестминстерском аббатстве в центре Лондона, которая состоится в июне 2018 года, будет разыграна среди граждан, которые должны зарегистрироваться для участия в жеребьевке.
Уточняется, что система допускает регистрацию лиц, родившихся вплоть до 31 декабря 2038 года — то есть тех, кто еще не появился на свет.
Представитель фонда Стивена Хокинга объяснил, что организаторы церемонии не могут исключать, что путешествия во времени возможны, пока обратное не доказано.
Стивен Хокинг всерьез исследовал теоретическую возможность путешествия людей во времени. Он даже провел шуточный эксперимент — пригласил путешественников во времени на вечеринку уже после ее завершения. К сожалению, никто так и не явился.
Напомним, прах Хокинга захоронят 15 июня в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.