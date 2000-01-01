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Instagram 13.05 23:34   MIGnews.com

Беременная Бейонсе увеличила губы

35-летняя певица Бейонсе подверглась очень сильной критике со стороны своих поклонников.
Об этом пишет paparazzi.ru.

В социальных сетях артистка поделилась фотографией, на которой фанаты увидели ее увеличенные губы.

Они обвинили Бейонсе в инъекциях красоты, которые на таком сроке беременности могут серьезно навредить её будущим малышам.

Официальные представители певицы естественно все это отрицают, списывая изменения в ее внешности на интересное положение.

Однако подписчики звезды уверены в своей правоте, особенно сравнивая выложенный Бейонсе снимок с совсем еще недавними кадрами, где она также беременна двойней, но её губы нормального размера.
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