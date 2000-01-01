Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе

В Голливуде поползли слухи о том, что развод одной из самых красивых пар - Брэда Питта и Анджелины Джоли – может и не состояться, так как звезды возобновили отношения, начав встречаться, причем втайне от своих шестерых детей, которые на данный момент живут с матерью.
Как сообщил журналу Life & Style их друг семьи, топор войны звездной чете удалось зарыть после того, как Брэд Питт завязал с алкоголем. Источник издания уверен, что не все еще потеряно и брак можно сохранить, ведь окончательно они еще не развелись.
"Абсолютно очевидно, что Брэд по-прежнему любит Анджелину, и она его тоже", — говорит он.
По словам их знакомого, пока что актеры не афишируют улучшение своих отношений, чтобы "не запутывать детей". Однако Джоли уже решила переехать поближе к дому своего опального супруга.
Не так давно в одном из интервью Брэд Питт заявил о своем пристрастии к алкоголю, взяв на себя ответственность за распад брака с одной из самых сексуальных женщин в мире. Однако он утверждает, что сейчас проходит терапию и общается с психотерапевтом, чтобы побороть пагубную привычку.