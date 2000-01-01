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Ученые: Солнце `погаснет` через 100 дней | Фото: Thinkstock14.05 01:21   MIGnews.com

Ученые: Солнце "погаснет" через 100 дней

"Великое американское затмение" жители США будут наблюдать 21 августа 2017 года. Ученые отметили, что это первое подобное явление за последние 100 лет.

Американские астрономы предупредили общественность о том, что через 100 дней Луна встанет на пути солнечных лучей к нашей планете.

В момент затмения можно будет наблюдать два вида теней: Умбрал и полутень. В первом случае люди смогут наблюдать полное затмение Солнца, во втором – лишь частичное.

Полное солнечное затмение было зафиксировано 8 июня 1918 году.

Ожидается, что в этот раз прохождение Луны между Солнцем и Землей перекроет поступление солнечного света на 1,5 часа.
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