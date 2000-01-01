14.05 01:21 MIGnews.com

Ученые: Солнце "погаснет" через 100 дней

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"Великое американское затмение" жители США будут наблюдать 21 августа 2017 года. Ученые отметили, что это первое подобное явление за последние 100 лет.Американские астрономы предупредили общественность о том, что через 100 дней Луна встанет на пути солнечных лучей к нашей планете.В момент затмения можно будет наблюдать два вида теней: Умбрал и полутень. В первом случае люди смогут наблюдать полное затмение Солнца, во втором – лишь частичное.Полное солнечное затмение было зафиксировано 8 июня 1918 году.Ожидается, что в этот раз прохождение Луны между Солнцем и Землей перекроет поступление солнечного света на 1,5 часа.