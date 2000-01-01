13.05 12:58 MIGnews.com

К лику святых свидетелей причислят “чудо в Фатиме”

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Папа римский Франциск в субботу, 13 мая, причислит к лику святых двух детей-пастухов из португальского города Фатима.По убеждению католической церкви, в Фатиме ровно 100 лет назад - 13 мая 1917 года – к детям явилась Дева Мария и рассказала о грядущих в XX веке событиях.Церемония канонизации португальских пастушков Жасинты и Франсишку Марту состоится в Фатиме во время мессы, возглавляемой понтификом.Папа Франциск прибыл с паломнической поездкой в Португалию 12 мая, чтобы посетить городок Фатима, где, по убеждению католической церкви, произошло явление Девы Марии.В Фатиме на данный момент собралось около миллиона паломников.Как утверждает римско-католическая церковь, 13 мая 1917 года близ Фатимы детям-пастухам - Франсишку и Жасинте, а также их кузине Лусии явилась Богородица. Она якобы рассказала им о грядущей революции в РФ, об окончании Первой мировой войны, о Второй мировой войне, а также о покушении на папу римского.Обряд причисления Франсишку и Жасинты к лику блаженных (беатификация), который предшествует канонизации, состоялся в 2000 году при папе Иоанне Павле II.Беатификация Лусии дос Сантош, которая записала так называемые "три тайны Фатимы", началась после ее смерти в 2005 году и пока что не завершилась, передает Би Би Си.