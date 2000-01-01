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Израильская драма признана лучшим сериалом в Каннах | Фото:13.04 10:44   MIGnews.com

Израильская драма признана лучшим сериалом в Каннах

Телевизионная драма "Когда герои летают" была признана лучшим сериалом в Каннах, где в этом году впервые проводится международный кинофестиваль для телевизионных проектов, получивший название Canneseries.

Об этом в пятницу, 13 апреля сообщает The Times of Israel.

"Когда герои летают", - это история четырех ветеранов-спецназовцов, которые вместе воевали во время войны с Ливаном, которые воссоединяются для последней миссии - спасти девушку одного из товарищей, оказавшуюся заложницей картеля в Колумбии.

По данным издания, сериал является адаптацией книги Амира Гутфройнда.

Мировая премьера сериала "Когда герои летают" состоялась именно в Каннах.

В сериале сыграют такие звезды как, Томер Капон, известный своей ролью в "Фауде", Нинет Тайеб и Моше Ашкенази.

Израильские телезрители пока что не имели возможности посмотреть новую работу режиссера и сценариста Омри Гиврона, уточняет издание.
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