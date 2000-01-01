Израильская драма признана лучшим сериалом в Каннах
Телевизионная драма "Когда герои летают" была признана лучшим сериалом в Каннах, где в этом году впервые проводится международный кинофестиваль для телевизионных проектов, получивший название Canneseries.
"Когда герои летают", - это история четырех ветеранов-спецназовцов, которые вместе воевали во время войны с Ливаном, которые воссоединяются для последней миссии - спасти девушку одного из товарищей, оказавшуюся заложницей картеля в Колумбии.
По данным издания, сериал является адаптацией книги Амира Гутфройнда.
Мировая премьера сериала "Когда герои летают" состоялась именно в Каннах.
В сериале сыграют такие звезды как, Томер Капон, известный своей ролью в "Фауде", Нинет Тайеб и Моше Ашкенази.
Израильские телезрители пока что не имели возможности посмотреть новую работу режиссера и сценариста Омри Гиврона, уточняет издание.