14.04 04:31 MIGnews.com

Принца Филиппа выписали из больницы после операции

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Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп, перенёсший операцию на тазобедренном суставе, выписан из больницы. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Букингемского дворца."Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский сегодня в полдень покинул больницу короля Эдварда VII в Лондоне после операции на тазобедренном суставе".Как отмечается, герцог продолжит восстановление в Виндзоре.Напомним, Герцог Эдинбургский Филипп был госпитализирован 3 апреля.