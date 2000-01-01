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`Подруга невесты переспала с женихом и забеременела` 13.04 08:48   MIGnews.com

"Подруга невесты переспала с женихом и забеременела"

В социальной сети reddit открыто обсуждение важнейшего события в жизни каждого израильтянина - свадьбы.

Свадьбы также являются большим бизнесом, но возможно, они подходят не для каждого. Люди женятся по самым разным причинам - половое влечение, деньги, скука, страх перед одиночеством. Иногда люди даже женятся по любви. Каковы бы ни были причины, организаторы свадеб наметанным глазом всегда видят “предупреждающие знаки” сигнализирующие о том, что союз долго не протянет.

Именно об этом пишут в reddit. Организаторы описывают множество пар о которых можно сказать: “Я даю им один час и не более”.

Один из них описывает следующий случай: “Подружка невесты сказала сестре невесты, что она переспала с женихом и ждет ребенка. Нет необходимости говорить о том, что в тот вечер все вернулись домой очень рано. Брак не просуществовал и шести часов”.

Другой организатор описывает следующее: “Все началось более-менее нормально - до того, как закончил свою речь друг жениха. После этого слова попросил жених. Он объявил, что ему известно - во время помолвки невеста все время ему изменяла с другом, и потому он аннулирует брак”.

Одним из предупредительных знаков того, что брак не сулит ничего хорошего может стать многочасовая задержка с началом свадьбы. Но бывает и нечто совершенно непредвиденное: “Часть гостей, представлявших жениха была чрезвычайно шумной, хвалилась своими богатствами и вела себя чрезвычайно заносчиво. По контрасту, невеста была очень тихой и застенчивой девушкой - и такой же была ее семья. В определенный момент жених схватил микрофон и чрезвычайно фальшиво исполнил My Way Фрэнка Синатры - и вся семья ему хором подпевала. После этого он повернулся к невесте и сказал: Сегодня ночью мы это сделаем так, как нам это нравится, моя девочка! Он схватил ее и начал изображать сексуальные движения в “собачьем стиле”. Невеста побагровела, встала и вылетела из банкетного зала. За ней последовала мать и семья. Брак этого не пережил”.
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