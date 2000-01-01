14.04 03:16 MIGnews.com

Принцу Чарльзу предлагают стать князем Трансильвании

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Британскому принцу Чарльзу предложили стать князем Трансильвании, сообщает Business Insider. С такой инициативой выступил мэр румынского города Алба-Юлия.Как рассказал пресс-секретарь градоначальника, почетный титул предложен Чарльзу потому, что принц активно продвигает Трансильванию.Ранее наследник британского престола называл себя потомком князя Влада Цепеша. Он ежегодно посещает Румынию.