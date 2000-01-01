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Саудовская принцесса ушла из Vogue Arabia | Фото: UK in France/Flickr14.04 05:51   MIGnews.com

Саудовская принцесса ушла из Vogue Arabia

Самый модный журнал Ближнего Востока Vogue Arabia лишился своего главного редактора, которым работала супруга саудовского принца принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз. Несмотря на то, что она стала главредом в июле 2016 года.

Как передает со ссылкой на источники Business of Fashion передает, что новый главный редактор уже назначен.

Сама принцесса Абдулазиз подтверждает, что теперь не занимает должность с поправкой на то, что она ушла не по своей воле.

"Я не ушла. Меня уволили! И я выпущу заявление о том, что случилось, сегодня в течение дня. Они (издательский дом Nervora Publishing - ред.) нарушают контракт и скоро получат вести от моих адвокатов", - цитирует ее Fashion Network.

Выпустила она лишь два номера – мартовский, обложку которого украсила модель палестинского происхождения, Джиджи Хадид, и апрельский, на обложке которого разместили фото египетско-марокканской модели Имаан Хаммам.

В центральном и местных издательствах, которые отвечали за выпуск арабоязычной версии Vogue – французская Condé Nast International и дубайская Nervora Publishing – такой поворот событий никак не комментируют.
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