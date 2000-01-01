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Эмманюэль Макрон и Бриджит Тронье - история порицаемой любви 13.04 17:14   MIGnews.com

Эмманюэль Макрон и Бриджит Тронье - история порицаемой любви

Многие СМИ уже писали о немалой разнице в возрасте кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона и его супруги Бриджит Тронье, которая старше его на 24 года, но не все знают (хотя догадаться об этом несложно), что родители будущего министра экономики Франции были против их романа.

В частности и отец, и мать Макрона, который на тот момент воспитывался в колледже иезуитов в элитном XVI округе, просили Тронье (которая носила тогда фамилию Аузьер), преподавательницу французского и руководительницу драмкружка, оставить их сына в покое, хотя бы до его совершеннолетия.

О преградах в истории любви Макрона и Тронье рассказывается в книге "Эммануэль Макрон – идеальный молодой человек", которую французская журналистка Анна Фульда издала в преддверии первого тура президентских выборов, одним из фаворитов которых он считается.

"Ничего не могу вам обещать", - так ответила отцу Эмманюэля Макрона учительница его 16-летнего сына, 30-летняя замужняя женщина и мать троих детей.

В итоге она развелась и, несмотря на все перипетии, в 2007 году пара поженилась и с тех пор они живут душа в душу. Но тогда, более 20 лет назад, родители Макрона были в шоке

"Мы не могли в это поверить! И, ясное дело, когда Эмманюэль встретил Бриджит, мы не могли просто сказать: "Ну и хорошо!". Разве ты не видишь, что у тебя своя жизнь и у него не будет детей с тобой?" – сказала мать Макрона.

Впрочем, несмотря на это, Анна Фульда подчеркивать – родители кандидата в президенты решили не подавать жалобу на учительницу за совращение их сына. Да и сама она достаточно сдержанно относится ко всей этой истории.

"Никто и никогда не узнает, в какой момент наша история стала историей любви. Это известно только нам. Это наш секрет. Никто не назвал бы это чем-то странным, если бы не разница в возрасте. Людям сложно принять что-то искреннее и уникальное", - говорит Тронье.
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