15.04 13:54 MIGnews.com

Ученые выяснили, сколько длится любовь

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Долго и счастливо — история скорее из сказок, чем из реальной жизни. Скептики склонны говорить , что всегда нужно выбирать что-то одно: либо вы будете вместе долго, либо любовь ваша будет невероятно счастливой, но, увы, короткой.Можно соглашаться с французским писателем Фредериком Бегбедером, который отмерял настоящей любви срок три года, или продолжать искать любовь всей своей жизни — у вас есть на это полное право. Однако ученые выяснили, что длительность любви определяется количеством окситоцина в крови, и это, пожалуй, тоже стоит учитывать.Live Science приводит данные исследования Университета имени Бар-Илана (Bar-Ilan University) в Израиле, в ходе которого ученые измеряли уровень окситоцина в крови пар, которые не так давно начали отношения. Результаты показали, что люди, которые изначально обладали более высоким количеством «гормона любви», как правило, через 6 месяцев все еще испытывали яркие чувства к партнеру. В то время как те, чей уровень окситоцина на момент измерения был ниже, внутренне уже готовились к расставанию.Исследователи предполагают, что окситоцин — гормон, ответственный также за связь между матерью и младенцем — играет важную роль в наших романтических привязанностях. Более того, на биологическом уровне процесс присоединения к новому партнеру похож на процесс взаимодействия женщины с только что родившимся ребенком.Увлеченные вопросом продолжительности любви, эксперты провели опрос 60 пар в возрасте от 20 лет, которые начали отношения в течение предыдущих трех месяцев. Их просили рассказать о партнере, а, кроме того, поделиться надеждами на новые отношения. После этого ученые взяли образцы крови у этих людей, а также у 43 добровольцев, которые на тот момент были одиноки.Анализ данных, опубликованный в журнале Psychoneuroendocrinology, позволил говорить о том, что уровень окситоцина у пар был почти вдвое больше. «Эти результаты показывают, что окситоцин в первые месяцы отношений может служить показателем длительности отношений, рассматриваемых в перспективе», — пишут исследователи.Но как ведут себя пары, которых ждет счастливое будущее? Ученые отмечают, что они проявляли большую привязанность во время интервью, включая постоянные касания и пристальный взгляд. Такие интимные моменты способны увеличить уровень окситоцина и, как следствие, эмоциональную вовлеченность в отношения каждого из партнеров.