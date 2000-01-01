13.04 22:22 MIGnews.com

Сильвестр Сталлоне подал в суд на Warner Bros

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Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне подал иск против студии Warner Bros. из-за фильма "Разрушитель", снятого в 1993 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.Рассмотрением дела будет заниматься Высший суд Лос-Анджелеса. Как утверждает Сталлоне, студия намеренно скрыла информацию о кассовых сборах картины."Разрушитель" заработал в прокате $58 млн. и еще гораздо больше при продажах в сегменте домашнего видео.В иске отмечается, что киностудии известны своей жадностью, и в данном случае речь идет о преднамеренном обмане "международного культового таланта".Голливудская звезда получала определенные выплаты от студии, но считает, что ему полагается больше. Точная сумма, которую требует актер, не раскрывается.Комментариев со стороны Warner Bros. пока не поступало.