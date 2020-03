14.03 05:48 MIGnews.com

Little Big поедут на Евровидение в расширенном составе

Little Big поедут на "Евровидение 2020" в расширенном составе вместе с солисткой группы "Ленинград" Флоридой и Юрой Музыченко из группы "The Hatters", если мероприятие, конечно же, не отменят из-за коронавируса.В эфире радио Energy было заявлено, что Little Big выступит на "Евровидении" в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек.65-й конкурс "Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды.