13.03 22:11 MIGnews.com

Полузащитник Челси поборол коронавирус за два дня

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!🙏🏾❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60 — Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020

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Футболист Челси Хадсон-Одои вылечился от коронавируса за два дня.По крайней мере так он написал у себя в твиттере."Как вы, наверное, знаете, последние пару дней у меня был вирус, от которого я вылечился. Я соблюдаю санитарные нормам и нахожусь на самоизоляции от всех в течение следующей недели. Надеюсь, что скоро всех увижу и вернусь на поле", - сказал футболист.