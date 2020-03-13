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Полузащитник Челси поборол коронавирус за два дня 13.03 22:11   MIGnews.com

Полузащитник Челси поборол коронавирус за два дня

Футболист Челси Хадсон-Одои вылечился от коронавируса за два дня.

По крайней мере так он написал у себя в твиттере.

"Как вы, наверное, знаете, последние пару дней у меня был вирус, от которого я вылечился. Я соблюдаю санитарные нормам и нахожусь на самоизоляции от всех в течение следующей недели. Надеюсь, что скоро всех увижу и вернусь на поле", - сказал футболист.




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