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Евровидение под угрозой срыва из-за коронавируса 13.03 21:27   MIGnews.com

Евровидение под угрозой срыва из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса международных песенный конкурс Евровидение-2020 могут отменить, если ситуация резко ухудшится.

Такой вариант пока не рассматривается, однако организаторы его не исключают. Мэр Роттердама, где должен состояться конкурс, Ахмед Абуталеб в интервью RTV Rijnmond рассказал, что судьба мероприятия будет решена 5-6 апреля.

Что примечательно, в этой стране решили запретить публичные собрания групп более чем из 100 человек из-за вспышки коронавируса, хотя подготовка идет полным ходом.

"Для меня последний день – это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет Евровидение или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано", – пояснил мэр.

Тем временем, все страны-участницы Евровидения уже представили свои песни. А подготовка к проведению конкурса все еще продолжается.

Стоит отметить, что коронавирусом заражен один из членов Европейского вещательного союза. Из-за этого его коллегам, занимающимся организацией, запретили путешествовать.


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