14.03 01:24 MIGnews.com

Pornhub предоставил итальянцам бесплатный премиум-аккаунт

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Крупнейший порносайт Pornhub ввел специальные привилегии в виде бесплатного доступа к премиум-контенту для находящихся на карантине из-за пандемии коронавируса пользователей из Италии.В Pornhub подчеркнули, что акция продлится как минимум до окончания введенного итальянскими властями запрета на въезд в страну и выезд из нее. В это время итальянцам будет предоставлен бесплатный доступ к порнографическим премиум-роликам. Об этом сообщает Daily Mail.В Pornhub добавили, что бесплатный премиум-аккаунт призван "помочь итальянцам, которым предстоит провести эти недели дома"."Вперед, Италия, мы любим тебя!", - резюмировали в компании.