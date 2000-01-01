13.03 08:19 MIGnews.com

Хосе Каррерас уходит на пенсию, но выступит в Израиле

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Испанский оперный певец Хосе Каррерас завершает концертную деятельность. Но, к счастью для его израильских фанатов, легендарный тенор все же заедет в Еврейское государство перед тем, как выйти на пенсию.Он выступит в рамках международного фестиваля Méditerranée, который состоится 13 июня в Ашдоде. Сопровождать легендарного певца будет его племянник, известный испанский дирижер Дэвид Хименес Каррерас, а также оперная певица израильского происхождения Даниелла Лугасси.Впервые в Израиле 71-летний тенор выступил в марте 2011 года, но организаторы его прощального турне заверили в том, что он сделает остановку в Еврейском государстве.О том, что после турне он отправится на пенсию, Каррерас сообщил в сентябре прошлого года в интервью The New York Times."Рано или поздно приходится столкнуться с реальностью, не так ли? Пора прекращать свою профессиональную жизнь. Нынешние проекты мне предстоит завершить в 2018-ом, возможно, частично 2019-ом годах … Каждый раз, когда сейчас я выхожу на сцену, я гораздо сильнее осознаю, насколько мне это нравится и что конец уже очень близок. Так что я наслаждаюсь этим все больше и больше. Но я думаю, что (продолжу выступать – ред.) не более двух лет", - сказал он.Билеты поступят в продажу в среду, 14 марта. Их стоимость составит от 160 до 690 шекелей.