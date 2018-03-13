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В Евросоюзе решили, что спиннеры – опасные игрушки | Фото:14.03 05:27   MIGnews.com

В Евросоюзе решили, что спиннеры – опасные игрушки

Евросоюз внес спиннеры в число опасных для потребителей товаров. Об этом говорится в докладе за 2017 год, который обнародовала европейская система быстрого оповещения о сомнительной продукции, сообщает во вторник, 13 марта РИА Новости.

Эксперты пришли к выводу, что данная игрушка, особенно при наличии подсветки, небезопасна для детей, поскольку те могут проглатывать батареи, что повлечет за собой ожоги пищевода и кишечника. Не менее опасны легко отделяемые мелкие части игрушки.

Играть со спиннером ребенок может лишь в присутствии родителей, предупреждают специалисты Евросоюза. Также стоит обращать внимание на качество игрушки: избегать экземпляром с резким химическим запахом, который, скорее всего, говорит о низком качестве.

Отчет проиллюстрирован случаями, когда требовалось экстренное медицинское вмешательство из-за проглатывания детьми деталей спиннеров.

Отметим, что спиннер - игрушка, имеющая одну ось и постоянно сохраняющая свое положение. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем.
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