В Евросоюзе решили, что спиннеры – опасные игрушки
Евросоюз внес спиннеры в число опасных для потребителей товаров. Об этом говорится в докладе за 2017 год, который обнародовала европейская система быстрого оповещения о сомнительной продукции, сообщает во вторник, 13 марта РИА Новости.
Эксперты пришли к выводу, что данная игрушка, особенно при наличии подсветки, небезопасна для детей, поскольку те могут проглатывать батареи, что повлечет за собой ожоги пищевода и кишечника. Не менее опасны легко отделяемые мелкие части игрушки.
Играть со спиннером ребенок может лишь в присутствии родителей, предупреждают специалисты Евросоюза. Также стоит обращать внимание на качество игрушки: избегать экземпляром с резким химическим запахом, который, скорее всего, говорит о низком качестве.
Отчет проиллюстрирован случаями, когда требовалось экстренное медицинское вмешательство из-за проглатывания детьми деталей спиннеров.
Отметим, что спиннер - игрушка, имеющая одну ось и постоянно сохраняющая свое положение. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем.