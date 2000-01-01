14.03 06:28 MIGnews.com
Еврейский хор исполнил "Адон Олам" в самолете
Еврейский хор Уайтфилд Шуль из британского города Манчестер, летевший рейсом авиакомпании Jet2, из Женевы, Швейцария, попросили выступить в самолете.
Об этом во вторник, 13 марта сообщает The Yeshiva World, передает Arutz Sheva
.
Вокальный коллектив согласился выступить и исполнил традиционную еврейскую молитву "Адон Олам". Издание отмечает, что пассажиры тепло восприняли исполнителей.
По данным издания, члены хора направлялись во французский город Сен-Луи. Они намеривались собрать средства для своей местной общины и синагоги, нуждающихся в капитальном ремонте.
Хор Уайтфилд Шуль был основан Йосси Мюллером десять лет назад. Он исполняет сложные классические композиции наряду с популярными мелодиями в Шаббат, праздниками и радостными событиями.
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