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Мусульманин открыл первые курсы иврита в Индонезии | Фото: James MacDonald/Flickr13.03 14:42   MIGnews.com

Мусульманин открыл первые курсы иврита в Индонезии

В столице Индонезии, Джакарте, были открыты первые в истории страны курсы по изучению иврита. Организовал их 52-летний мусульман-суннит Сапри Сейл, автор изданного в прошлом году первого иврито-индонезийского словаря "Милон Ришон", включающего 35 тысяч слов. Учиться записались в основном христиане.

Стоит напомнить, что у Индонезии нет и никогда не было дипломатических отношений с Израилем, который как правило считается государством-врагом.

"Моя деятельность заключается не только в обучении ивриту, но и в том, чтобы свести к минимуму стигматизацию Израиля и иврита в Индонезии. Многие индонезийцы не понимают реальных обстоятельств ближневосточного конфликта, а их антиизраильские взгляды основаны исключительно на солидарности с палестинским народом", - говорит он в интервью порталу The Times of Israel.

При этом его работу не только критикуют, но нашлись также и те, кто ее одобрил. И Сейл признается, что среди них оказались даже имамы.

Занятия проходят дважды в неделю в здании Индонезийской конференции по религии и миру. Некоторые ученики признаются, что им любопытны новая культура и язык, к которым у них практически нет доступа. Другие же хотят читать Библию на языке оригинала.

Самого Сейла Израиль и иврит интересовали со студенчества – в 90-ых годах он учился в престижном египетском университете Аль-Азхар. Учить язык он начал в Израильском академическом центре в Каире, учрежденном после подписания израильско-египетского мирного соглашения.

Мужчина признается, что некоторые критики обвиняют его в предательстве и шпионаже в пользу Израиля, однако на официальном уровне никаких претензий ему пока не предъявляли. И он надеется, что не предъявят.

"Я учу ивриту, чтобы люди узнали об израильской культуре и технологиях так же, как мы учим японский или другие языки, чтобы узнать их культуру и технологии", - говорит он.
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