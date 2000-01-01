13.03 13:38 MIGnews.com

HBO снимет ремейк израильской драмы о "детках из клетки"

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Всемирно известная североамериканская телевизионная сеть HBO снимет ремейк израильского молодежного сериала "Эйфория" - драмы о подростковой жестокости и доступных школьникам соблазнах и удовольствиях, которая транслировалась по HOT3 в 2012 году.Выступая на конференции INTV, организованной израильской телекомпанией "Кешет" 13 марта в Иерусалиме, программный директор HBO Кейси Блойс сообщил, что канал еще немного приблизился к премьере американской версии сериала."Он о подростках. Он станет смесью "На игле" с "Детками". Он о том, как выглядит жизнь подростков, когда родителей не существует", - заявила исполнительный вице-президент HBO Франческа Орси.Блойс допустил, что съемки будут вестись совместно с "Кешет", и что первый сезон американского ремейка может выйти уже в следующем году.10-серийный оригинал был снят Дафной Левин по сценарию Рона Лешема, для адаптации сценарий будет написал Сэмом Левинсоном, известным по сценарию для телефильма HBO "Лжец, Великий и Ужасный" с Робертом де Ниро в главной роли.Стоит отметить, что о покупке "Эйфории" каналом HBO стало известно еще прошлым летом.