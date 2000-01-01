Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Выигравшая в лото $560 млн забрала деньги, не называя имя 14.03 02:10   MIGnews.com

Выигравшая в лото $560 млн забрала деньги, не называя имя

Суд в штате Нью-Гэмпшир своим решением дал добро женщине, которая выиграла 560 млн долл. в лотерею, забрать свой выигрыш не называя имя.

Судья Чарльз Темпл сообщил, что огласка имени – это вмешательство в частную жизнь, более того, счастливчики довольно часто подвергаются домогательствам и насилию.

Тем не менее, Фемида разрешила указать название населенного пункта, где она живет победительница лотереи. Как пишет The Washington Post со ссылкой на AP, это город Мерримак.

Лотерея Нью-Гэмпшира со ссылкой на закон о разглашении данных, требует, чтобы имя, город и выигранная сумма были достоянием общественности. Организаторы говорят, что обнародывание имени победителя - гарантией отсутствия обмана или мошенничества.

Тем не менее, женщина настаивала на анонимности и даже и даже обратилась в суд. Ее защита Стивен Гордон пояснил, почему его клиент хотела избежать всеобщего внимания: "она очень долго живет в Нью-Гэмпшире и является членом местного сообщества. Она хочет продолжать свою деятельность и просто ходить в магазин за продуктами или на общественное событие в статусе обычного человека, а не миллионера".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:22
В Париже хотят снова перекрасить главный символ города
01:43
Египтян, женившихся без согласия первой жены, хотят сажать
23:17
The NYT: все больше шпионов РФ вливаются в "Лондонград"
22:14
Бельгия нашла 19 криптобирж с признаками мошенничеств
21:54
Мирное соглашение невозможно без спасения Сектора Газа
21:46
СМИ: в ООН назовут, кто нарушал санкции против КНДР
21:34
Евросоюз осудил покушение на премьера ПА
21:08
К концу 2018 года в Саудовской Аравии появится первая АЭС
20:41
"Закон о гражданстве" преодолел первое чтение
20:04
В США автобус со школьниками вылетел в ущелье: есть жертвы
19:51
Нетаниягу отложил обсуждение закона ультраортодоксов
19:15
По рождаемости Израиль впереди всех развитых стран
18:47
Атака на премьера ПА: Израиль предложил помощь
18:08
Боевиков "Хизбаллы" сосредотачивают на границе с Израилем
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus