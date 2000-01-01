Выигравшая в лото $560 млн забрала деньги, не называя имя
Суд в штате Нью-Гэмпшир своим решением дал добро женщине, которая выиграла 560 млн долл. в лотерею, забрать свой выигрыш не называя имя.
Судья Чарльз Темпл сообщил, что огласка имени – это вмешательство в частную жизнь, более того, счастливчики довольно часто подвергаются домогательствам и насилию.
Тем не менее, Фемида разрешила указать название населенного пункта, где она живет победительница лотереи. Как пишет The Washington Post со ссылкой на AP, это город Мерримак.
Лотерея Нью-Гэмпшира со ссылкой на закон о разглашении данных, требует, чтобы имя, город и выигранная сумма были достоянием общественности. Организаторы говорят, что обнародывание имени победителя - гарантией отсутствия обмана или мошенничества.
Тем не менее, женщина настаивала на анонимности и даже и даже обратилась в суд. Ее защита Стивен Гордон пояснил, почему его клиент хотела избежать всеобщего внимания: "она очень долго живет в Нью-Гэмпшире и является членом местного сообщества. Она хочет продолжать свою деятельность и просто ходить в магазин за продуктами или на общественное событие в статусе обычного человека, а не миллионера".