Египтян, женившихся без согласия первой жены, хотят сажать
Египет может ввести уголовную ответственность за брак без разрешения первой жены. Египетский парламентарий Абла Хавари подготовила проект закона, который предусматривает введение уголовной ответственности для представителей сильного пола, которые решились взять вторую жену без разрешения первой.
За такое смелое решение мужчина может попасть за решетку на полгода.
Хавари говорит, что полигамию нужно искоренить, не глядя на то, что ее разрешает ислам. Власть должна создать механизм контроля, который защитит и первую, и вторую жену, пишет NUA.
Часто бывает, когда женщина не знает, что не одна женой, и тогда дети не знают, что у них есть братья и сестры, а если муж скончался, тогда появляется проблема наследства, а еще это жизнь в условиях лжи.
Фундаменталисты уже нарекли его частью заговора, призванного разрушить традиционную семью. По их словам, объявлять преступными законы шариата – немыслимо.