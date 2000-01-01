14.03 05:07 MIGnews.com

NASA анонсировало запуск российско-американской станции

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Российско-американскую межпланетную станцию "Венера-Д" планируют запустить в космос в период с 30 мая по 20 июня 2026 года, сообщает NASA.Согласно итоговому докладу совместной рабочей группы, опубликованному на сайте ведомства, оптимальной датой старта станции "Венера-Д" (Долгоживущая) считается 9 июня 2026 года. Резервное окно предусмотрено с 25 декабря 2027 года по 16 января 2028 года с оптимальной датой запуска 6 января 2028 года.Запуск произведут с космодрома Восточный при помощи ракеты "Ангара-А5".На межпланетную траекторию станцию выведет российский разгонный блок "Бриз-М" или водородный "КВТК".В качестве вклада NASA рассматривается несколько предложений, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт космических исследований, который руководит миссией с российской стороны. Это мобильная атмосферная платформа или аэростатный зонд, которые будут плавать в облаках планеты несколько недель, изучая ротацию атмосферы и природу неизвестного ультрафиолетового поглотителя. Второй вариант – долгоживущие зонды, разбросанные по поверхности планеты, где они смогут работать до нескольких месяцев. В качестве третьего варианта рассматривают субспутник для изучения плазменной оболочки Венеры.Объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе миссии «Венера-Д», в состав которой вошли представители РФ и США, была создана в 2013 году. Год спустя ее работу приостановили, а в 2015-м ее возобновили. Задачи группы – определить научные цели изучения Венеры и проработать возможную миссию к планете на базе российского проекта "Венера-Д" с потенциальным вкладом NASA.Одна из задач миссии – найти жизнь или ее следы в крайне неблагоприятных условиях Венеры. Предыдущие автоматические станции для исследования поверхности и атмосферы планеты были запущены больше 30 лет назад. Последней из них стала советская "Вега-2". Ее спускаемый аппарат совершил посадку на Венере в 1985 году.