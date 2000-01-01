Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Джонни Депп показал суду 87 видео нападений Эмбер Херд 14.02 00:30   MIGnews.com

Джонни Депп показал суду 87 видео нападений Эмбер Херд

Джонни Депп предоставил суду 87 видео нападений бывшей супруги, известной актрисы Эмбер Херд.

В видео с камер из дома запечатлено, как жена Деппа набрасывалась на него с кулаками, а также пиналась и агрессивно себя вела.

Отмечается, что кадры были сделаны на камеры, которые установлены в особняке, где они жили вместе.

Американский суд обязал Эмбер Херд выплатить своему бывшему мужу Джонни Деппу 50 миллионов долларов моральной компенсации.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:21
Успешно испытан на людях робот-микрохирург MUSA
22:10
Все еще серьезнее: появились тревожные данные о коронавирусе
21:51
Глава Совета Самарии будет судиться с ООН
21:11
Помпео: ООН усиливает антиизраильский режим
21:00
Украинским школьникам предлагают уничтожить человечество
20:55
Ирак: новый обстрел военной базы США
20:50
Гринблатт призвал избавиться от слова "поселения"
20:38
Макрон: богохульство против ислама – не преступление
20:27
Нетаниягу предложил Баркату пост министра финансов
20:17
Коронавирус: стало известно о первой жертве в Японии
19:52
Вашингтон разделяет обеспокоенность Анкары по Идлибу
19:36
Apple массово скупает медицинские маски в Израиле
19:18
Израиль сокращает добычу газа на месторождении Левиафан
19:02
Около 250 млн детей живут в странах, затронутых конфликтами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus