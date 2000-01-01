14.02 00:30 MIGnews.com
Джонни Депп показал суду 87 видео нападений Эмбер Херд
Джонни Депп предоставил суду 87 видео нападений бывшей супруги, известной актрисы Эмбер Херд.
В видео с камер из дома запечатлено, как жена Деппа набрасывалась на него с кулаками, а также пиналась и агрессивно себя вела.
Отмечается, что кадры были сделаны на камеры, которые установлены в особняке, где они жили вместе.
Американский суд обязал Эмбер Херд выплатить своему бывшему мужу Джонни Деппу 50 миллионов долларов моральной компенсации.
Поделиться
Все по теме
Комментарии