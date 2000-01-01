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Похудевшая на 25 кг Кристина Агилера выпустила новый клип 14.02 05:22   MIGnews.com

Похудевшая на 25 кг Кристина Агилера выпустила новый клип

Известная американская поп-исполнительница Кристина Агилера опубликовала на своём YouTube-канале новое видео на свою песню Fall On Me, записанную совместно с дуэтом A Great Big World.

В песне традиционно для Агилеры идет речь о любви, а сопровождающий музыку видеоряд демонстрирует возрождение зимнего и печального мира. Дерево, на ветвях которого в начале клипа можно увидеть только отдельные сморщенные листочки, от пения похудевшей на 25 килограммов певицы расцветает прекрасными розовыми цветами.

Как сообщает издание Daily Mail, костюм, в котором Агилера предстала в новом видео, разработан ливанским модельером Джорджем Хобейком совместно с голландскими дизайнерами Виктором Хорстингом и Рольфом Сноереном.



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