Похудевшая на 25 кг Кристина Агилера выпустила новый клип
Известная американская поп-исполнительница Кристина Агилера опубликовала на своём YouTube-канале новое видео на свою песню Fall On Me, записанную совместно с дуэтом A Great Big World.
В песне традиционно для Агилеры идет речь о любви, а сопровождающий музыку видеоряд демонстрирует возрождение зимнего и печального мира. Дерево, на ветвях которого в начале клипа можно увидеть только отдельные сморщенные листочки, от пения похудевшей на 25 килограммов певицы расцветает прекрасными розовыми цветами.
Как сообщает издание Daily Mail, костюм, в котором Агилера предстала в новом видео, разработан ливанским модельером Джорджем Хобейком совместно с голландскими дизайнерами Виктором Хорстингом и Рольфом Сноереном.