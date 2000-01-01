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Авиакомпания отказалась от `палестинского` салата | Фото: Thinkstock13.02 17:37   MIGnews.com

Авиакомпания отказалась от "палестинского" салата

На фоне волны жалоб от своих израильских пассажиров, с которой столкнулась британская авиакомпания Virgin Atlantic из-за салата из кус-куса, который в меню авиаперевозчика был обозначен как "палестинский".

Как сообщает The Independent, один из критиков, Дэни Уильямс, которому меню с "палестинским" салатом подали в декабре, даже назвал авиаперевозчика "сторонником терроризма". Другие же призывали израильтян объявить бойкот Virgin Atlantic.

Недавно компания удалила из меню слово "палестинский" и принесла публичные извинения, заявив, что у нее "не было намерений причинять вред посредством наименования или переименования" блюда.

Свое название, как можно было уже догадаться, блюдо получило из-за наличия в составе так называемого "палестинского кус-куса" - крупы мафтуль. Стоит отметить, что эта крупа имеет африканское происхождение, хотя на сегодняшний день очень популярна в израильской кухне и кухнях других ближневосточных стран.

"Наше внимание сфокусировано на наших клиентах, и мы постоянно обновляем наши предложения продуктов питания на рейсах. Недавно мы представили салат с мафтулем. Он включает смесь мафтула и другого кус-куса, дополненную томатами, огурцами и приправленную петрушкой, мятой и лимонным уксусом.

Нам было известно, что мафтуль не является широко известным ингредиентом, поэтому блюдо было названо "салатом с палестинским кус-кусом", а после "салатом с кус-кусом". Мы хотели бы заверить всех наших клиентов в том, что нашим единственным намерением является привнесение новых вкусов и, ни в коем случае, не оскорбление путем наименования или переименования блюд", - говорится в заявлении Virgin Atlantic.
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