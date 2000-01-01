13.02 15:51 MIGnews.com

Запад использует "ящериц-шпионов" против Ирана

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Весьма необычное заявление сделал 13 февраля бывший начальник Генштаба вооруженных сил Ирана и старший военный советник верховного лидера ИРИ аятоллы Хасан Фирузабади, обвинив западные страны в шпионаже. Однако удивительно не это, а используемые, по его версии, "шпионы" – различные виды пресмыкающихся.Отвечая на вопросы журналистов о прокатившейся недавно по Исламской республике волне арестов экологов, иранский военачальник заявил, что не знает точных причин преследований, однако отметил, что шпионы Запада используют рептилий, поглощающих ядерное излучение и, таким образом, следят за ядерной программой Ирана.Экс-начальник иранского Генштаба утверждает, что Запад часто использует туристов, ученых и экологов для шпионажа за его государством."Несколько лет назад в Иран прибыла группа людей для сбора помощи для Палестины … У нас сразу же вызвал подозрение их маршрут, проходивший через ареалы проживания различных видов пустынных рептилий, таких как ящерицы и хамелеоны … Мы выяснили, что их кожа поглощает ядерное излучение, из-за чего их используют как шпионов, используемых для поиска в Исламской республике Иран урановых рудников и наших ядерных объектов", - сказал он порталу ILNA.При этом Фирузабади утверждает, что агенты западных стран каждый раз терпели неудачу.