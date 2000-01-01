13.02 14:55 MIGnews.com

"Избитого" Цукерберга поместили на обложку Wired

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Американский журнал Wired поместил на обложку изображение побитого основателя Facebook Марка Цукерберга. На сайте издания отмечается, что номер посвящен невзгодам, которые переживает социальная сеть.Автором иллюстрации является художник из Нью-Йорка Джейк Роуланд. Образ избитого Цукерберга был создан на основе нескольких снимков."Wired хотел портрет избитого, раздираемого битвами Цукерберга; единственная проблема заключалась в том, что он не собирался для этого сниматься", — пояснил автор иллюстрации.Тогда художник взял фото Цукерберга и совместил его с тремя снимками своих нью-йоркских моделей в синяках и кровоподтеках.Главная статья нового выпуска расскажет о проблемах, с которыми столкнулся Facebook за последние пару лет.Речь идет о борьбе с фейковыми новостями и обвинениям во вмешательстве в выборы президента США. Во время предвыборной кампании распространяемые через Facebook ложные сообщения обгоняли по уровню интереса читателей реальные публикации авторитетных изданий.