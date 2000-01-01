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`Избитого` Цукерберга поместили на обложку Wired 13.02 14:55   MIGnews.com

"Избитого" Цукерберга поместили на обложку Wired

Американский журнал Wired поместил на обложку изображение побитого основателя Facebook Марка Цукерберга. На сайте издания отмечается, что номер посвящен невзгодам, которые переживает социальная сеть.

Автором иллюстрации является художник из Нью-Йорка Джейк Роуланд. Образ избитого Цукерберга был создан на основе нескольких снимков.

"Wired хотел портрет избитого, раздираемого битвами Цукерберга; единственная проблема заключалась в том, что он не собирался для этого сниматься", — пояснил автор иллюстрации.

Тогда художник взял фото Цукерберга и совместил его с тремя снимками своих нью-йоркских моделей в синяках и кровоподтеках.

Главная статья нового выпуска расскажет о проблемах, с которыми столкнулся Facebook за последние пару лет.

Речь идет о борьбе с фейковыми новостями и обвинениям во вмешательстве в выборы президента США. Во время предвыборной кампании распространяемые через Facebook ложные сообщения обгоняли по уровню интереса читателей реальные публикации авторитетных изданий.
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