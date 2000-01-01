13.02 10:01 MIGnews.com

Израиль вошел в тройку лучших "семейных" стран

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8 из 10 десяти экспатриантов в Израиле остались довольны предлагаемыми вариантами ухода за детьми и возможностями образования, а 84% из них остались в целом удовлетворены переездом. Таковы результаты исследования InterNations – одного из крупнейших мировых сообществ для экспатов – иностранных специалистов, проживающих вне родины.Организация попросила своих участников ответить на 1-7 из 43 вопросов, касающихся безопасности, стоимости переезда и жизни в целом, доступности выращивания детей, качества образования и здравоохранения. На основании результатов опроса был составлен рейтинг из 19 стран, являющихся самыми популярными среди тех, кто вынужден жить и работать за границей.Стоит отметить, что в этом году Израиль поднялся в списке на одно место, замкнув тройку лидеров. На втором месте оказалась Чехия, которая резко улучшила свой рейтинг, подскочив с 14 сразу на 2 место, благодаря доступности образования (однако качество оного помешало ей занять лидирующую позицию). А первое досталось Финляндии, где родители-иностранцы не смогли найти никаких изъянов в программах здравоохранения, безопасности или досуга своих детей.Помимо того, в рейтинг попали также Австрия, Швеция, Норвегия, Австралия, Тайвань, Бельгия, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Люксембург, ЮАР, Сингапур, Филиппины, Мексика и Южная Корея.