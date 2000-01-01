Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Израиль вошел в тройку лучших `семейных` стран | Фото: Thinkstock13.02 10:01   MIGnews.com

Израиль вошел в тройку лучших "семейных" стран

8 из 10 десяти экспатриантов в Израиле остались довольны предлагаемыми вариантами ухода за детьми и возможностями образования, а 84% из них остались в целом удовлетворены переездом. Таковы результаты исследования InterNations – одного из крупнейших мировых сообществ для экспатов – иностранных специалистов, проживающих вне родины.

Организация попросила своих участников ответить на 1-7 из 43 вопросов, касающихся безопасности, стоимости переезда и жизни в целом, доступности выращивания детей, качества образования и здравоохранения. На основании результатов опроса был составлен рейтинг из 19 стран, являющихся самыми популярными среди тех, кто вынужден жить и работать за границей.

Стоит отметить, что в этом году Израиль поднялся в списке на одно место, замкнув тройку лидеров. На втором месте оказалась Чехия, которая резко улучшила свой рейтинг, подскочив с 14 сразу на 2 место, благодаря доступности образования (однако качество оного помешало ей занять лидирующую позицию). А первое досталось Финляндии, где родители-иностранцы не смогли найти никаких изъянов в программах здравоохранения, безопасности или досуга своих детей.

Помимо того, в рейтинг попали также Австрия, Швеция, Норвегия, Австралия, Тайвань, Бельгия, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Люксембург, ЮАР, Сингапур, Филиппины, Мексика и Южная Корея.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:38
Штаты примут мусульманских беженцев из Мьянмы
09:29
Лавров: США должны признать, что Хизбалла воюет с террором
09:11
Минздрав против антитабачных картинок на пачках сигарет
09:04
Израиль: град и гололед на побережье
08:46
Белый дом: есть доказательства фальсификаций на выборах
08:42
Шакед и Смотрич считают Ципи Ливни сионисткой и патриоткой
08:37
Коррупция: аресты в муниципалитете Кфар-Сабы
08:05
Врача больницы Барзилай обвиняют в изнасиловании пациентки
08:02
Депутат Орен Хазан женился
07:53
Убитый главный инженер ХАМАСа - глава программы тоннелей
07:08
Скончался американский джазовый музыкант Эл Джерро
06:34
Генсек ООН: источник терроризма - исламофобия
05:31
В Южной Каролине живет оранжевый аллигатор  
04:20
В Лондоне воры украли книги Галилея, Ньютона, да Винчи
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus