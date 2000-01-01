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14.02 03:22   MIGnews.com

Ученые выяснили, чем плоха дружба между мужчиной и женщиной

Привлекательный друг противоположного пола – это бремя, выяснили социологи. По крайней мере, так считают 32% респондентов, как пишет ladyportal.info.

О том, могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями, ведутся бесконечные дискуссии. Ученые из University of Wisconsin-Eau Claire решили найти ответ на этот вопрос, исследовав дружеские отношения между полами.

Респондентам было предложено перечислить преимущества и недостатки своих друзей. 32% опрошенных причислили к недостаткам привлекательность товарищей противоположного пола. И только 6% респондентов отнесли привлекательность к преимуществам.

Ученые пришли к выводу, что симпатичный мужчина-друг для женщины, так же, как и симпатичная женщина-друг для мужчины, в большей степени являются обузой. Ведь влюбиться в обаятельного и привлекательного друга не сложно, а испытать к нему сексуальное влечение – еще проще. Именно поэтому у многих и не получается быть просто друзьями.

Интересно, что женщины в два раза чаще, чем мужчины называли привлекательность друга недостатком. Немаловажным остается и тот факт, что к симпатичным друзьям мужчин и женщин чаще ревнуют их вторые половинки. Об этом упомянули 38% респондентов в возрасте от 27 до 50 лет.
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