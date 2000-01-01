Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Мелания Трамп сохранит огород Мишель Обамы | Фото: Obama White House/Flickr14.02 01:22   MIGnews.com

Мелания Трамп сохранит огород Мишель Обамы

Первая леди США Мелания Трамп намерена сохранить огород возле Белого дома, за которым ухаживала ее предшественница Мишель Обама. Как рассказала журналистам старший советник супруги президента Стефани Уолкофф, первая леди будет следить за тем, чтобы ко всем уголкам парка, в том числе знаменитому Розовому саду и небольшому огороду, по-прежнему было самое бережное отношение.

В 2009 году Мишель Обама вместе с американскими школьниками разбила овощные грядки на Южной лужайке Белого дома. С просьбой возродить ранее существовавший огород к ней обратилась международная организация "Kitchen Gardeners International", пропагандирующая экологически чистое питание.

Мишель взяла на себя заботу об огороде и в течение восьми лет выращивала на нем овощи, зелень и пряные травы: батат, салаты, брокколи, шпинат, мяту, свеклу, лук, укроп, ревень, горох и тыквы. Вдоль дорожек на грядках росли однолетние цветы. Позже она организовала в саду даже небольшую пасеку.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:08
В Японии создали робопчел  
00:36
В России впервые выставили на аукцион более 2 кг изумрудов
23:55
Февраль – самый депрессивный месяц в году
22:38
Названы самые сексуальные города
21:54
МИД Израиля предостерегает от поездок в КНДР
21:29
Состояние пострадавшего в Бат-Яме стабилизировалось
21:13
Мэр Кфар-Саба арестован по обвинению в коррупции
20:23
Беннет: "Палестинское государство - галлюцинация"
19:52
Трагедия на шоссе в Тайване: более 30 погибших
19:24
Опрос: Ле Пен лидирует в первом туре выборов во Франции
18:55
РФ направила батальон военной полиции в Сирию
18:23
Стрелявший в клубе в Стамбуле: "Моей целью были христиане"
18:12
В Британии заявили об опасности режима Асада для России
17:58
Падение крана в Бат-Яме: видео  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus