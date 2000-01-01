14.02 01:22 MIGnews.com

Мелания Трамп сохранит огород Мишель Обамы

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Первая леди США Мелания Трамп намерена сохранить огород возле Белого дома, за которым ухаживала ее предшественница Мишель Обама. Как рассказала журналистам старший советник супруги президента Стефани Уолкофф, первая леди будет следить за тем, чтобы ко всем уголкам парка, в том числе знаменитому Розовому саду и небольшому огороду, по-прежнему было самое бережное отношение.В 2009 году Мишель Обама вместе с американскими школьниками разбила овощные грядки на Южной лужайке Белого дома. С просьбой возродить ранее существовавший огород к ней обратилась международная организация "Kitchen Gardeners International", пропагандирующая экологически чистое питание.Мишель взяла на себя заботу об огороде и в течение восьми лет выращивала на нем овощи, зелень и пряные травы: батат, салаты, брокколи, шпинат, мяту, свеклу, лук, укроп, ревень, горох и тыквы. Вдоль дорожек на грядках росли однолетние цветы. Позже она организовала в саду даже небольшую пасеку.