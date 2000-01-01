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Елизавета II ищет SMM-менеджера за 140 тысяч шекелей | Фото: Northern Ireland Office/Flickr13.02 14:04   MIGnews.com

Елизавета II ищет SMM-менеджера за 140 тысяч шекелей

Администрация королевской семьи опубликовала на сайте Букингемского дворца вакансию специалиста по цифровым коммуникациям, который должен будет вести страницы Елизаветы II в Twitter, Facebook и YouTube.

Зарплата королевского SMM-менеджера составит 30 тысяч фунтов стерлингов в год (чуть больше 140 тысяч шекелей). Работа предполагает полную занятость, управление учетными записями, публикацию фотографий с различных мероприятий, посещенных королевы и в целом популяризацию деятельности монаршей семьи.

Помимо оклада, соискателя обеспечат солидным соцпакетом, включая программы обучения, а также взнос работодателя в софинансирование пенсии в размере 15 % от зарплаты сотрудника.
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